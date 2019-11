Sui laghi del Varesotto arrivano le telecamere di Italia 1

Il lago Maggiore e il lago di Varese protagonisti in televisione. Le telecamere di Italia 1 infatti, la settimana scorsa sono state a Gavirate e poi a Laveno Mombello, Cerro e Caldè per girare una puntata di “Drive Up”, la trasmissione dedicata ai motori che va in onda sabato pomeriggio dopo il Tg Sport e condotta da Alessia Ventura.

A portare le telecamere tra le bellezze del Varesotto è stato Oscar Turri, regista lavenese che in più occasioni ha reso i posti in cui vive protagonisti di pubblicità o cortometraggi, come ad esempio è avvenuto nel suo pluripremiato “Judith & Holofernes”, girato proprio a Cerro.

È stato lui, che in questo lavoro ha svolto il ruolo di direttore della fotografia, ad indirizzare le telecamere della tv nazionale tra alcuni dei borghi più belli della provincia. In particolare, spiega con un post di Facebook: «Abbiamo girato sul lago di Varese con la Canottieri Gavirate che ringrazio infinitamente per la disponibilità, abbiamo girato a Laveno e Cerro e anche a Caldè! Tra le immagini vedrete riprese magnifiche fatte dal drone! Non perdete la puntata! Sarà in onda sabato 23 dopo il tg sport verso le 13:40!». E continua: «Sono veramente molto contento e orgoglioso di poter contribuire a far conoscere quella che, ormai da 19 anni, è casa mia!».