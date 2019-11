Tegamini, i libri raccontati su Instagram

Libri e librerie, pagine e fotografie, con in mezzo un pizzico di Milano. È l’account instagram Tegamini, al secolo (un tempo si diceva così) Francesca Crescentini.

Sarà lei l’ospite del terzo appuntamento del ciclo autunnale di Open Toast, l’incontro promosso una volta al mese da Hagam, in collaborazione con Degustibus.

Alla dicitura “influencer” Francesca Crescentini preferisce quella di “content creator”: su instagram la seguono 83mila persone. Una bella scommessa: usare il social delle immagini per raccontare le parole.

Dunque: venite al 4 dicembre, dalle 18.30, da Degustibus Bistrot in via Pietro da Gallarate.

Prendete un bicchiere di birra e un calice di vino, riempitevi gli occhi con le immagini e scoprite le parole di Tegamini.

Come sempre, l’incontro sarà preceduto dal momento curato da Sarah Marseglia che, in collaborazione con Hagam, propone notizie e approfondimenti sulle ultime tendenze del mondo della comunicazione.

Il 22 gennaio ci sarà l’ultimo appuntamento di questo ciclo di Open Toast, con Alessio Tagliento e Diego Cajelli.