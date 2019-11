Una situazione a macchia di leopardo sulle linee ferroviarie frequentate dai passeggeri varesini questa mattina presto, lunedì 4 novembre, che sta causando forti disagi ai pendolari. Le principali problematiche sono riportate sotto, mentre di seguito è possibile seguire la circolazione in tempo reale.

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 23002 (GALLARATE 06:53 – VARESE 07:17) viaggia con 23 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

– Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 13 minuti di ritardo per un guasto momentaneo al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture.

Aggiornamento: il treno 23007 (VARESE 05:43 – TREVIGLIO 07:50) oggi ha terminato il viaggio nella stazione di GALLARATE a causa di un guasto al treno non risolvibile in tempi brevi.

– Il treno 23011 (VARESE 06:13 – TREVIGLIO 08:20) viaggia con 15 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

– Il treno 23014 (TREVIGLIO 08:10 – VARESE 10:17) oggi partirà dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE alle ore 09:02, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno 10403 (ARONA 06:54 – MILANO P. GARIBALDI 08:02) oggi non sarà effettuato per un guasto all’infrastruttura ferroviaria che ha coinvolto il treno in arrivo.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24109 (SARONNO 06:35 – ALBAIRATE 08:22) è fermo nella stazione di SEREGNO, per un problema tecnico al treno.

Il treno 24111 (SARONNO 07:05 – ALBAIRATE 08:52) oggi partirà dalla stazione di SEREGNO alle ore 07:34, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

