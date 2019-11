Un abbraccio con Amma a MalpensaFiere

Torna anche per il 2019 l’appuntamento con Amma, la guida spirituale indiana che gira il mondo distribuendo abbracci, è a MalpensaFiere per l’ottavo anno consecutivo. Il polo fieristico cittadino è ormai tappa fissa del tour mondiale che quest’anno porta Amma a Busto Arsizio da sabato 9 a lunedì 11 novembre 2019.

Galleria fotografica Amma abbraccia a MalpensaFiere 4 di 24

Per tre giorni il polo espositivo si trasforma in una sala per meditare e ricevere il Darshan, l’ormai celebre abbraccio di Amma. Nei suoi discorsi offre parole di saggezza e consigli sulla realizzazione personale così come sulle questioni più urgenti della nostra società per invitare ogni persona a partecipare al processo di costruzione di una società più impegnata e attenta.

La realizzazione di ogni incontro pubblico con Amma è possibile grazie al lavoro totalmente gratuito svolto da più di 800 volontari che provengono dai più diversi ambiti professionali: questo permette di mantenere bassi i costi di organizzazione garantendo, ai fondi raccolti, di confluire direttamente nei numerosi progetti umanitari di Embracing the World.

Con Sri Mata Amritanandamayi, conosciuta in tutto il mondo come Amma, guida spirituale e pioniera nel campo delle attività umanitarie. Alla sua organizzazione umanitaria Embracing The World è stato conferito nel 2005 lo status di Consulente Speciale dell’Onu.

Amma tiene programmi pubblici in tutto il mondo che comprendono discorsi, canti tradizionali indiani, momenti di meditazione e l’opportunità di ricevere un abbraccio personale, gesto semplice e potente, diventato ormai il simbolo di questa network internazionale.