Un corso per diventare Guardia Ecologica Volontaria

Il gruppo delle Gev è pronto ad allargarsi.

Il Parco del Lanza, insieme al Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e al Parco Rto Rile-Tenore-Olona, organizza per il 2020 un nuovo corso per diventare Guardia Ecologica Volontaria.

Sono aperte le preiscrizioni e per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla mai gev@parcoballelanza.com o al numero di telefono 3200345056 oppure visitando la sede Gev il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12 al centro polifunzionale in via D’Azeglio a Cagno.