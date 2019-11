Un taglio di capelli per aiutare le donne vittime di violenza

L’associazione Big Bang e il salone di bellezza Andrealab confermano la proficua collaborazione con una nuova iniziativa benefica.

Lunedì 25 novembre per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne il salone di bellezza di via Matteotti a Malnate farà un’apertura straordinaria e il ricavato di piega e servizio styling sarà devoluto ad Action AID aiutando le donne vittime di violenza.

Per aderire all’iniziativa è gradita la prenotazione al numero 0332-425301.

«Ci proponiamo “woman friendly” – dichiara Marco Damiani, presidente dell’associazione Big Bang -dichiarandoci amici delle donne, a prescindere dal ruolo di madri o single, professioniste o casalinghe, ma soprattutto contro gli stereotipi che ancora colpiscono la figura femminile. Vogliamo che le donne possano vestirsi come preferiscono senza essere giudicate, che si sentano sicure ad andare in giro da sole anche di notte. Vogliamo incoraggiare le donne ad essere autonome, sempre ambiziose e sentirsi belle, non per gli occhi di qualcun altro ma per sé stesse. L’iniziativa con Andrealab, son sicuro, non le lascerà deluse».

«La filosofia dell’associazione – prosegue Damiani – è sempre stata la costruzione di reti con altri operatori per raggiungere obiettivi sociali, culturali, ludici o di marketing territoriale. Cerchiamo sempre di allargare le partnership. Sono convinto che tale sistema basato su collaborazioni possa anche portare allo sviluppo del business per i nostri partner e del territorio medesimo. Con Andrealab abbiamo già organizzato varie feste e aderito alla raccolta fondi per la costruzione del parco inclusivo situato in piazza tessitrici a Malnate».