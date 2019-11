“Un tragico incidente in un pezzo di città dimenticato da tutti”

L’incidente della mattina del’1 novembre a Bosto ha scosso tutta la comunità del quartiere varesino, ma non è arrivato inaspettato: da anni i cittadini chiedono che la via non sia più quella “autostrada in città” che è diventata negli ultimi due decenni, e dia più spazio agli spostamenti dei residenti.

Tra loro il cittadino Enzo Laforgia, consigliere comunale di “Progetto concittadino” che ha formulato la sua opinione su quanto accaduto. La riportiamo integralmente: