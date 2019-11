Trovato e fermato il camionista che ha travolto la donna in via Sant’Imerio

È stato intercettato e fermato il conducente dell’autotreno che questa mattina, 11 novembre 2019, ha causato l’incidente mortale di via Sant’Imerio a Varese.

Gli agenti della Polizia Locale di Varese hanno potuto accertare la targa e il modello del camion coinvolto grazie alle immagini delle telecamere posizionate in largo Flaiano: il veicolo aveva terminato di scaricare merci in un supermercato cittadino e si stava dirigendo verso l’autostrada.

Grazie all’intervento e alla collaborazione della Polizia Stradale, il veicolo è stato fermato in provincia di Alessandria e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sul mezzo sono stati svolti approfonditi accertamenti che hanno confermato le ipotesi di coinvolgimento di quel veicolo nell’incidente.

Il conducente è stato sottoposto ad accertamenti urgenti con etilometro e per l’individuazione di possibili sostanze stupefacenti, il cui risultato è stato negativo.

La persona è ora indagata per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Tra l’altro, al momento dell’incidente l’autotreno stava percorrendo via Sant’Imerio in una fascia oraria vietata al transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore ai 55 quintali, divieto che vige all’interno di tutta la cerchia cittadina, come segnalato dai numerosi cartelli presenti in città.

L’anziana signora travolta e uccisa aveva 81 anni ed era residente nel quartiere di Bosto.