Pierina, morta tragicamente a pochi passi da casa sua

Abitava a pochi passi da dove è morta la vittima del tragico incidente in via Sant’Imerio a Bosto.

Pierina Viola, 81 anni, era residente in via Limido: la strada che comincia proprio in quel bivio in cui ha trovato la morte e che scende verso viale Europa.

Viveva a Bosto, e prima di risiederci da pensionata lavorava a servizio da una delle famiglie facoltose della zona. Ma ancora ora a 81 anni, aveva una vitalità invidiabile: «Doveva vederla, ne dimostrava settanta» spiega una delle lavoratrici della vicina Farmacia «Era una persona molto carina, è un dispiacere enorme».

«La conoscevo bene, era una mia cliente» spiega la titolare, che precisa: «Noi eravamo qui, ma non abbiamo sentito assolutamente niente. Non un colpo, non un rumore di frenata – spiega- Siamo uscite a guardare quando abbiamo sentito arrivare l’ambulanza. Ma pensavano al malore di qualche abitante, non che fosse avvenuto un incidente»