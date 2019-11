Anziana travolta e uccisa

Una donna di 85 anni è morta nella mattinata di oggi a Varese per un incidente stradale.

Dalle prime informazioni sembra che la donna sia stata travolta da un veicolo mentre percorreva la via Sant’Imerio, la strada che porta verso Largo Flaiano e da lì in autostrada o verso la zona Borri/Giubiano.

Sul posto diversi mezzi di soccorso e attorno alle 10.15 il traffico è rimasto completamente bloccato. Nello specifico lungo viale Europa in direzione via Gasparotto la circolazione è completamente bloccata all’altezza della rotonda di via Uberti.

Purtroppo le condizioni dell’anziano erano disperate e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.