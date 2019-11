Il Varese cerca una scossa sul campo del Sondrio

Le quattro sconfitte (tre delle quali pesanti) rimediate negli ultimi turni di campionato hanno messo il Rugby Varese in una posizione difficile di classifica: i biancorossi sono oggi nel gruppetto di fondo classifica e nel prossimo match affrontano proprio un’altra “compagna di sventure”, il Sondrio che a sua volta ha fatto punti (5) soltanto con il Capoterra.

La squadra di Pella e Galante dovrà provare a battere i valtellinesi per risollevarsi ma anche cercare di “riattivare” un attacco che nelle ultime tre gare ha realizzato appena 5 punti, a tempo quasi scaduto, contro il Rovato. Certo è che i due tecnici varesini dovranno di nuovo fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice per via delle assenze. A Sondrio mancheranno certamente Bosoni, Valcarenghi, Comolli, Malnati, Spiteri e Maccarelli. Rienterà Bobbato che pure non si è allenato nei giorni scorsi, così è possibile che vengano convocati alcuni ragazzi dell’Under 18 soprattutto per i ruoli in cui c’è penuria di giocatori.

Fare risultato in Valtellina – si gioca domenica 1 dicembre a partire dalle 14,30 – significa ripartire ma anche guardare con fiducia alla seconda parte del girone di andata quando Borello e soci incroceranno le altre squadre in lizza per mantenere la categoria. Sarà quindi utile ritrovare quel “Varese combattivo” di cui ha parlato Galante al termine del match con il Monferrato: «Abbiamo chiesto ai ragazzi di fare quadrato; stiamo lavorando sodo e siamo fiduciosi che la situazione possa migliorare. Il livello della Serie B è cresciuto rispetto all’anno scorso ed è un bene: sapevamo che lo sforzo da mettere in campo doveva essere superiore e il campo lo sta dimostrando».