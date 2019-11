“Il viaggio della vita”: alla Piccola Fenice il libro tributo ad Emilio Bortoluzzi

Questa sera, mercoledì 27 novembre alle 21 alla Piccola Fenice, (in via Caracciolo 36 a Varese) il poeta e scrittore Silvio Raffo presenta “Emilio Bortoluzzi, il viaggio della vita”, edito da Macchione.

«Un libro – spiega l’editore – che non è semplicemente un omaggio alla memoria di un uomo esemplare, ma anche il doveroso tributo a un poeta di valore, che si è mantenuto con discrezione e coerenza ammirevoli sempre fuori dal coro, riluttante a qualsiasi appartenenza a conventicole letterarie o modaiole e immune dalle smanie di protagonismo tristemente in voga tra i poeti dei nostri tempi. L’esercizio della scrittura è stato per Emilio Bortoluzzi umile strumento di espressione del suo io più segreto e magico elisir apportatore di conforto spirituale, nella precisa consapevolezza che solo la poesia può tesaurizzare i momenti più preziosi di una vita e sottrarli alla nullificazione dell’oblio».

Poeta e scrittore, Silvio Raffo è stato docente di lettere al Liceo classico Cairoli di Varese ed è professore di Letterature comparate presso l’Istituto universitario di traduttori e interpreti a Varese. Ha pubblicato una decina di romanzi fra cui £La voce della pietra”, da cui è stato tratto il film omonimo di produzione americana, numerose raccolte di poesia e un’antologia della lirica italiana del Novecento “Muse del disincanto”, edita da Castelvecchi.

Dirige a Varese il centro di cultura creativa La Piccola Fenice e ha fondato il Premio Guido Morselli per il romanzo inedito. Traduttore dell’opera omnia di Emily Dickinson per il Meridiano Mondadori e di altri poeti nordamericani, collabora fra l’altro con Rai 5 e la rivista Poesia.