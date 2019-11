Vino e castagne per l’Estate di San Martino al Monastero

Nei giorni in cui, secondo la tradizione contadina, venivano rinnovati i contratti agricoli annuali e si aprivano le prime botti di vino novello per l’assaggio, per uno strano fenomeno meteorologico si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore. È l’Estate di San Martino, ultimo scampolo di caldo alle porte dell’inverno, che affonda le sue radici nella leggenda, quella secondo cui Martino di Tours – divenuto poi San Martino – avrebbe donato il suo mantello a un mendicante seminudo durante un acquazzone; dopo il gesto caritatevole per miracolo si sarebbero diradate le nubi in cielo, la temperatura si sarebbe fatta più mite, dando origine alla famosa “estate”.

Per riscoprire la vicenda del santo soldato che si fece monaco, il Monastero di Torba, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), organizza per il pomeriggio di domenica 10 novembre la festa autunnale per eccellenza, in cui le visite guidate all’antico sito monastico avranno come focus la figura di San Martino e le tradizioni contadine legate al suo nome. La metafora del cavaliere santo, che tanto fascino esercitò sull’immaginario medievale, troverà grande forza evocativa nelle sale del monastero, fra le raffigurazioni di santi e martiri che ancora vi si osservano.

Dalle ore 14 alle 17 si potranno inoltre assaggiare tutte le declinazioni cromatiche e olfattive dell’autunno, con una degustazione di vini accompagnata da castagnata. Chi lo desiderasse, potrà prenotare il pranzo al ristorante interno al Bene “La Cucina del Sole”: info@lacucinadelsole.it, tel. 348 8687196.

Con il Patrocinio di Provincia di Varese, Comune di Gornate Olona e Comune di Castelseprio.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Si ringrazia Slow Food e “La Cucina del Sole” per la collaborazione.

Giorno e orari:

Domenica 10 novembre 2019, dalle ore 14 alle 17

Ingresso (comprende visita guidata, una porzione di castagne e una degustazione di vino):

Intero: 10 €; Ridotto (6-18 anni) 5 €; Iscritti FAI, residenti Comune di Gornate Olona: 4 €; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) 25 €. Ristorante: “La Cucina del Sole” – info@lacucinadelsole.it; tel. 348 8687196. Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it.