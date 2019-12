Aldo Taddeo, l’uomo delle crisi che non ne ha risolta una

Alla Caccia Engineering c’erano due dipendenti che non si presentavano mai al lavoro. Erano due ultras del Varese Calcio che Aldo Taddeo, ai tempi della sua partecipazione societaria nella storica società calcistica posi fallita, forse voleva tenersi buoni per non trovarsi la tifoseria contro mentre si correva veloci verso una fine ingloriosa.

Ora il posto di lavoro lo hanno perso anche loro, insieme ad una ventina di lavoratori che avevano creduto nella buona capacità comunicativa dell’imprenditore, sempre pronto a svicolare dalle situazioni difficili ma con un solo obiettivo, portare più soldi possibile in Slovacchia dove la società capogruppo inghiottiva tutto. Un pozzo senza fondo di 8 milioni di euro in 4 anni.

Riusciva a farlo grazie ad un gioco di scatole cinesi grazie al quale prendeva aziende sane e le svuotava. Il primo giochetto l’avrebbe fatto con la Ital di Busto Arsizio, azienda in salute che aveva la sua sede sul Sempione; prima l’ha acquisita poi l’ha chiusa spostando le maestranze alla Caccia Engineering.

Alla Caccia di Samarate si è scontrato coi sindacati (in particolare la Fim) quando sono iniziate le insolvenze nei confronti dei lavoratori che non venivano pagati: «Quando abbiamo minacciato le istanze di fallimento – racconta Luca Paglialonga della Fim – ha aperto un concordato preventivo e ha rilevato la castellanzese Aes e poi un’azienda di Pavia. Prendeva commesse e lavori ma i soldi nelle aziende non arrivavano mai».

Il suo nome era salito alla ribalta delle cronache con il Varese Calcio, Taddeo era entrato come vicepresidente nella stagione 2016-2017 prendendo la squadra in serie D e nel giro di pochi mesi salta il banco con la dirigenza della squadra che definisce millatantori e latitati lo stesso Taddeo e il socio Basile. Tra aumenti di capitale mai versati, stipendi non pagati, creditori infuriati la brutta storia del Varese si chiuderà poco più di un anno dopo col fallimento.

Anche a Modena Taddeo ha lasciato qualche brutto ricordo. A fine settembre del 2017 prese in mano la società calcistica della città e a novembre l’ha dichiarata fallita.