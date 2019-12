Amca finalmente in casa: i biancorossi sfidano Torino

Dopo aver vinto tre volte in trasferta (le prime due con distacchi oceanici) e dopo aver osservato un turno di riposo, l’Amca Varese di basket in carrozzina è pronta all’esordio casalingo sul terreno di gioco del PalaCusInsubria di via Monte Generoso. I biancorossi di coach Bottini si apprestano ad affrontare – sabato 14 alle ore 17, ingresso gratuito – la Uicep Torino, fanalino di coda del torneo.

L’occasione è dunque buona per mantenere il primato in classifica, attualmente condiviso con il Gelsia Seregno che appare come principale rivale nella lotta al primo posto del girone. Lo scontro diretto con i brianzoli è in programma alla ripresa dopo la pausa natalizia, il 12 gennaio, quindi è importante non lasciare per strada alcun punto: in questo turno tra l’altro Seregno sarà impegnato a Rimini e sulla carta ha i favori del pronostico.

Il pubblico varesino potrà, in questa occasione, riabbracciare molti vecchi amici e scoprire i nuovi giocatori dell’Amca come Flavio Cardoso o Liam Baskett (foto in alto), oltre al rientrante Riccardo Marinello. Alla partita saranno presenti anche alcuni giocatori senior e delle giovanili della Robur et Fides, società con cui l’HSV ha stretto un accordo di partnership in questa stagione. Al termine del match è infine in programma un brindisi natalizio.