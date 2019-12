Antonelli commemora Angioletto Castiglioni e le vittime dell’Olocausto

Per tutto la giornata di ieri, mercoledì, abbiamo provato a chiedere una risposta al sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, in merito alla sua partecipazione alla presentazione del fumetto “Adam” del giornalista Francesco Borgonovo che si terrà il prossimo 19 dicembre a Comunità Giovanile.

Durante la serata verrà presentato una graphic novel che racconta la storia di un migrante africano, psicologicamente instabile, che sbarca in Italia e si vendica dei torti subiti nel suo Paese prendendosela con gli italiani, uccidendo a colpi di piccone. Sostanzialmente la storia di Kabobo romanzata.

La risposta del sindaco alle critiche lanciate dal consigliere comunale Massimo Brugnone, che ha stigmatizzato la scelta di prendere parte a questo appuntamento per parlare del centro di accoglienza di via dei Mille, è affidata alla sua pagina facebook in un post in cui spiega cosa ha fatto mentre infuriava la polemica sui giornali locali e sui social network: «Ieri stavo commemorando Angioletto Castiglioni, partigiano e deportato in un campo di concentramenti, al Tempio Civico – spiega a margine dell’inaugurazione della sede di Ubi Banca in piazza San Giovanni – questo per me conta. Il resto lo trovate sulla mia pagina facebook».

Di seguito il testo integrale del post