Arriva Joy Pino, l’albero di Natale che fa bene agli alberi

Comincia dal Natale il primo progetto di economia circolare del Centro Gulliver.

Giovedì 5 dicembre dalle 17.30 porte aperte al civico 8 della centralissima via Indipendenza, per l’inaugurazione del Primo Temporary Shop del Centro Gulliver e la presentazione di Joy Pino, l’albero di Natale ecosostenibile, che fa bene all’ambiente e al prossimo.

Joy Pino è infatti un albero di Natale molto speciale, che nasce dall’idea creativa del designer Filippo Imperiali e che prende vita grazie al lavoro artigianale delle comunità terapeutiche del Centro Gulliver, con il sostegno dell’associazione Essere Esseri Umani.

«Si tratta del nostro primo progetto di economia circolare – Racconta Alessandra Calafà, responsabile del progetto – Joy Pino è un albero di Natale realizzato attraverso il riciclaggio del legno di pallet usati, materiale altrimenti destinato allo smaltimento, che i nostri Ospiti ed Operatori puliscono, levigano e trasformano, dopo molte ore di lavoro, nelle eleganti tavole finali con cui verrà assemblato. Per noi ridare nuova vita agli oggetti ha un grande valore metaforico, prezioso per il percorso terapeutico di ciascuno: prendersi cura delle cose per riportarle a nuova vita è, in fondo, prendersi cura di se stessi per ridarsi una nuova possibilità».

Scegliere Joy Pino vuol dire sostenere una rete virtuosa di realtà non profit e profit della provincia di Varese che si sono unite per realizzare un progetto innovativo che tiene insieme la sostenibilità ambientale e quella sociale. Accanto al Centro Gulliver hanno collaborato infatti l‘Associazione Essere Esseri Umani, che ha contribuito al decollo del progetto sostenendo la parte di ricerca, sviluppo, progettazione e registrazione del brevetto; Ribo Pallets Srl che ha fornito i pallet e si è offerta di eseguirne la sagomatura; la Ferramenta Paolo Maccecchini che ha curato la fornitura di viti, cerniere e supporti per le decorazioni; la Cooperativa di Lavoro e Solidarietà CLS che ha fornito il packaging di cartone riciclato tagliato e stampato ad acqua da lavoratori in condizioni di svantaggio.

«Anche il nostro temporary shop – continua Alessandra Calafà – è nato dalla solidarietà di molti che hanno creduto in questo progetto e ci hanno aiutato con le loro donazioni, di spazi, di tempo, di competenze. Oltre a Joy Pino, all’interno del punto vendita, saranno esposti anche i prodotti artigianali realizzati dai nostri Ospiti all’interno dei laboratori creativi, come gli addobbi natalizi in creta di Concretamente».

L’albero nelle sue due versioni, intero e pieghevole, si potrà acquistare nel temporary shop del Centro Gulliver (aperto tutti i giorni dalle ore 15:30 alle ore 19:30), in via Indipendenza 8, a Varese, oppure online su Ebay beneficienza o inviando una mail a ludovica.cerritelli@gulliver-va.it