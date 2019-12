Camminare, lungo i confini ed oltre

Giovedì 5 dicembre, dalle 18.30 da Zona Franca – in via Piatti 9 a Varese – si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Stefano Catone “Camminare. Lungo i confini e oltre” (nella foto un dettaglio della copertina).

La serata, organizzata in collaborazione con Covo – Organizzazione Varesina di Orientamento e Cultura – sarà moderata da Paolo Biella, presidente dell’associazione Nessuno Escluso onlus, e vedrà l’intervento musicale di Girasole Olandese.

Al termine della presentazione sarà possibile gustare un menù dedicato, che indagherà il tema dei confini. L’entrata è libera.

«Il libro “Camminare” non è un saggio e non è nemmeno un racconto, ma è un sentiero di montagna. Stefano Catone ci guida lungo i “confini naturali”, attraverso percorsi che calpesteremo insieme a lui. Dalle dispute confinarie, alle frontiere mobili create dallo scioglimento dei ghiacciai. Dalle persecuzioni da cui cercarono di fuggire gli italiani ai tempi del fascismo, fino alle nuove rotte dei migranti lungo i Balcani. Non troveremo né muri né filo spinato. Ma un cippo, un muretto a secco, un ometto di sassi, il fruscio dei fili d’erba mossi dal vento o il rumore delle acque di un ruscello. Camminare è un invito al dialogo e all’incontro, a unire ciò che l’uomo – e non di certo la natura – ha diviso».

Stefano Catone è studioso di migrazioni e appassionato camminatore, ha lavorato per l’Ufficio comunicazione del Parlamento europeo, Radio 24 e Left. Ha collaborato e collabora tuttora con Giuseppe Civati e Possibile. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, tra le quali “Nessun Paese è un’isola. Migrazioni, accoglienza e il futuro dell’Italia” (Imprimatur 2016) e “#Antifa – Dizionario per fare a pezzi, parola per parola, la narrazione fascista” (Fandango 2018). Per People ha curato “Il capitale disumano. Salvini e l’odio per decreto” (2018).