In campo a Santo Stefano: Openjobmetis-Pistoia in diretta

Santo Stefano sul campo da gioco sia per la Openjobmetis che ospita Pistoia (ore 18), sia per la UYBA impegnata in trasferta (dalle 17) nel big match contro Conegliano. Seguite con noi le partite: liveblog da Masnago per il basket, aggiornamenti sul risultato per il volley. Seguite e commentate le gare scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #varesepistoia su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.