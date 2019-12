La Corale San Cristoforo vi porta in giro per il mondo con i canti di Natale

Un giro del mondo attraverso le note di Natale. Lo offre alla città la Corale San Cristoforo di Gallarate.

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, alle 21.00, nell’affascinante spazio della basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate.

«Il Natale è celebrato in tutto il mondo -a volte a fine dicembre, altre volte ad inizio gennaio- e ovunque, cantare canti di Natale è parte delle celebrazioni» dice il maestro Fabio Zambon, direttore della Corale. «Ci sono canti, come Adeste Fideles e Stille Nacht, che sono conosciuti e cantati in tutto il mondo, ma ci sono anche canti e melodie propri di alcuni Paesi, capaci di rifletterne costumi e tradizioni. Vi aspettiamo per vivere insieme in imperdibile ed emozionante viaggio musicale».

Il concerto avrà come direttore il maestro Fabio Zambon, come pianista accompagnatore Gabriele Salemi, parteciperà anche il Duo pianistico ”Duo Omonóos”.