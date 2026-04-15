Incidente a Cedrate sulla strada Gallarate-Cassano Magnago
Segnalate lunghe code. Per fortuna conseguenze non gravi per le persone coinvolte
Incidente stradale e lunghe code a Cedrate di Gallarate: è avvenuto poco dopo le 16, su via Ristori, all’incrocio con via Monfalcone e via Peschiera, di fronte al circolo San Marco.
Lunghe code sia da Cassano che da via XXIV Maggio e via Arconti.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della vicina Croce Rossa di Gallarate, per prestare soccorso a due persone (una donna di 50 anni e un uomo di 72). Nessuno dei due avrebbe riportato ferite gravi.
La foto di apertura è d’archivio
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