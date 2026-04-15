Incidente a Cedrate sulla strada Gallarate-Cassano Magnago

Incidente stradale e lunghe code a Cedrate di Gallarate: è avvenuto poco dopo le 16, su via Ristori, all’incrocio con via Monfalcone e via Peschiera, di fronte al circolo San Marco.

Lunghe code sia da Cassano che da via XXIV Maggio e via Arconti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della vicina Croce Rossa di Gallarate, per prestare soccorso a due persone (una donna di 50 anni e un uomo di 72). Nessuno dei due avrebbe riportato ferite gravi.

La foto di apertura è d’archivio