Donna investita in via XX Settembre, l’automobilista non si ferma

Terzo investimento di un pedone in 24 ore a Busto Arsizio. L’ultimo in ordine di tempo ha visto protagonista un pirata della strada che, dopo aver investito una donna in via XX Settembre, non si è fermato per soccorrere e ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse.

Il fatto è avvenuto attorno alle 21 e la vittima, una donna di 50 anni, è stata trasportata in ospedale a Busto Arsizio in codice giallo per le contusioni riportate. Sul posto si è recata la Polizia Locale che ora sta cercando di risalire all’autore dell’investimento.

Ieri pomeriggio una coppia di 30enni era stata investita sulle strisce in viale Duca d’Aosta mentre lunedì sera un’altra coppia di ventenni era stata investita all’altezza del sottopasso di via Palermo.