Il gruppo La Stella accende il Natale albizzatese. Grazie all’impegno dei volontari da lunedì sera è partito il calendario delle serate che porteranno in paese il tradizionale clima natalizio.,

Ad Albizzate tutti sanno che senza il gruppo La Stella che passa casa non sarebbe davvero Natale. Perché la Stella è una tradizione cominciata più un trentennio fa che ogni anno si nutre di partecipazione e passione nuova: e così anche quest’inverno torna “la Stella”. Nel mese di dicembre i canti e l’impegno dei volontari tornano a scaldare le strade e i quartieri del paese.

Ecco il calendario di quest’anno con appuntamento serale dalle 19.15 alle 22.30:

–Lunedì 2 dicembre: zona Stazione, via Diaz, Piave

–Mercoledì 4 dicembre: Zona Campera

–Venerdì 6 dicembre: Valdarno e Tarabara

–Lunedì 9 dicembre: Via Roma, Campagna, Campo dei Fiori, Garibaldi, Bainsizza, Carso, Don Minzoni, Trento, Lamarmora

–Mercoledì 11 dicembre: Consorzio, via Verdi, Dinarda, Laghetto

–Venerdì 13 dicembre: Via delle Cascine, Zona Bacino

–Lunedì 16 dicembre: zona scuole, Bollino

–Mercoledì 18 dicembre: zona Centro

Il ritrovo è previsto ogni sera in piazza IV Novembre (a oparte il 6 dicembre in via Tarabara a Valdarno).

La storia del gruppo La Stella di Albizzate

L’iniziativa nacque in oratorio dalla voglia di replicare una tradizione veneta. Fin da subito è stato un successo, gli albizzatesi hanno riaperto le loro case, i bambini si facevano trovare già con il cappotto pronto per uscire con la Stella a cantare e a mangiare le caramelle di Babbo Natale. Le famiglie hanno cominciato a preparare doni e offerte portando l’iniziativa verso un altra mission importante: la solidarietà.

Ogni anno tutti i fondi raccolti vengono devoluti in opere benefiche a sostegno delle realtà più bisognose del paese. Negli anni, inoltre, la Stella si è arricchita della partecipazione di tanti giovani e di un’associazione importante: l’Avis. Una collaborazione che ha portato nuove forze ma che tante altre è pronta ad accogliere. L’invito, infatti, è sempre aperto a chiunque abbia voglia di accompagnare la Stella per le vie di Albizzate, è sufficiente aggiungersi al gruppo e tirare fuori la voce.