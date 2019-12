Guasto all’alba, treni pendolari in tilt

Un treno con problemi in Svizzera. Un guasto agli impianti a Novate Milanese.

Risultato: ritardi a raffica nella prima mattina di oggi, lunedì 2 dicembre su molti treni frequentati dai pendolari lombardi.

di seguito le indicazioni sulle linee per chi viaggia di prima mattina a seconda della tratta.

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 10610 (TREVIGLIO 07:25 – NOVARA 09:12) oggi partirà dalla stazione di PIOLTELLO LIMITO alle ore 07:53, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria.

I viaggiatori da TREVIGLIO fino a PIOLTELLO LIMITO possono prendere il treno 10716 (BRESCIA 06:40 – MILANO GRECO PIRELLI 07:58).

Il treno 23010 (TREVIGLIO 07:10 – VARESE 09:17) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 08:12, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

MALPENSA-MILANO-CENTRALE

Il treno 24911 (MALPENSA AEROPORTO T2 06:07 – MILANO CENTRALE 07:05) viaggia con 15 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Prestare attenzione agli annunci e ai monitor in stazione.

NOVARA-SARONNO-MILANO

Il treno 213 (MILANO CADORNA 06:47 – NOVARA NORD 07:55) viaggia con 14 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO

Il treno 2016 (LAVENO MOMBELLO FN 06:08 – MILANO CADORNA 07:38) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a MILANO CADORNA possono utilizzare il treno 20 (LAVENO MOMBELLO FN 06:38 – MILANO CADORNA 08:08).

LUINO-GALLARATE-MILANO

Il treno 25328 (GALLARATE 08:19 – LUINO 09:15) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che si è verificato in territorio svizzero.

I viaggiatori diretti a LUINO possono utilizzare il treno 25304 (MILANO P. GARIBALDI 08:06 – LUINO 09:41).

Il treno 25319 (LUINO 06:45 – GALLARATE 07:41) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che si è verificato in territorio svizzero.

I viaggiatori diretti a GALLARATE possono utilizzare il treno 25309 (LUINO 07:20 – MILANO P. GARIBALDI 08:44), che oggi effettuerà le fermate straordinarie di CALDE’, SANGIANO, TRAVEDONA BIANDRONNO, MORNAGO CIMBRO e BESNATE.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

