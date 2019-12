“Ice bowl” a San Fermo: primo impegno stagionale per i Gorillas

In attesa dell’inizio del campionato di football americano di Seconda Divisione (il kick-off a fine febbraio), i Gorillas Varese hanno programmato una prima amichevole per domenica 15 dicembre: al “Jungle Field” di via Sette Termini la squadra di coach Tony Monza sfideranno i Mastini Canavese in quella che è la seconda edizione del cosiddetto “Ice Bowl” che assegnerà un trofeo intitolato alla memoria di Nicolò De Peverelli.

La partita si disputerà a partire dalle ore 15 e sarà un primo test per i biancorossi che nel frattempo hanno iniziato gli allenamenti (fin da settembre) e hanno partecipato a una due giorni di lavoro fitto tra il 23 e il 24 novembre, sotto la guida di coach Monza.

I Mastini, battuti un anno fa nell’Ice Bowl, tirarono poi un brutto scherzo ai varesini in campionato, battendoli in una partita ricca di emozioni. I piemontesi hanno cambiato allenatore e ora sono guidati da Rico Merola (ex Giaguari Torino) che è anche coach della nazionale under 19. Nessuna variazione invece nello staff della compagine varesina presieduta da Paolo Ambrosetti.

Nel frattempo, altri tre Gorillas si stanno facendo onore con la maglia dei Daemons Cernusco in versione under 16: Gabriele Aimetti, Matteo Ambrosetti e Carlo Lovisolo stanno affrontando un ottimo campionato giovanile e ad Ancona sfideranno i Dolphins per fare strada nei playoff di categoria.

Le squadre si sfideranno su un terreno reso duro dalla neve ma – spiegano i Gorillas – altrettanto incandescente per le giocate sviluppate dalle due squadre. Per chi resterà sugli spalti invece, garantiti il vin brulé e la carne alla griglia per scaldarsi. Spazio anche ai più piccoli con l’associazione “Dove due o tre” che garantirà animazione, giochi e cioccolata. L’MVP della partita sarà premiato con un orologio mentre alle ore 19 saranno liberate in cielo le lanterne per ricordare Nicolò De Peverelli, il giocatore varesino scomparso in un tragico incidente stradale in Salento.