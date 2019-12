Iryna, la madrina del Natale saronnese si racconta

Giovane, dinamica, una carriera ancora tutta da costruire e una bellezza raggiante. Iryna Nicoli, ventenne residente in Alta Valle Intelvi, sarà la madrina del Natale saronnese 2019, ospite d’onore in occasione dell’accensione delle luci del grande albero natalizio di piazza Libertà, che avverrà nel tardo pomeriggio di domenica 8 dicembre e che aprirà le danze in vista del Natale, con tante iniziative previste in città.

La giovane si è raccontata a 360 gradi, dalle sue origini alle sue passioni, passando per la sua esperienza a Miss Italia: «Ho 20 anni, sono italiana, ma di origini ucraine dalla parte materna. Abito in Alta Valle Intelvi e studio economia e management in Svizzera: adoro la musica e suono il sax, sono appassionata per il ballo, ma la mia più grande passione è senza dubbio la moda. Proprio per questo motivo ho deciso di partecipare a Miss Italia quest’anno».

La giovane si è quindi soffermata sul suo legame con la città di Saronno, della quale Iryna diverrà simbolo e testimonial in occasione del prossimo Natale: «Il mio legame con Saronno è nato quando, quest’estate, esattamente l’11 luglio, ho vinto la selezione di Miss Miluna Lombardia che mi ha dato l’accesso alle prefinali del concorso nazionale a Mestre».

La giovane ha ringraziato apertamente i cittadini saronnesi, che le hanno permesso di vincere la selezione, dando a Iryna la possibilità di accedere alle prefinali nazionali: «Sono estremamente grata e riconoscente alla città di Saronno, e soprattutto ai suoi cittadini, che mi hanno votata dandomi la possibilità di arrivare in finale televisiva e di ottenere il titolo nazionale di Miss Miluna 2019». La presenza della miss a Saronno, domenica 8 dicembre, è solo una delle tante iniziative natalizie organizzate dall’amministrazione comunale e presentate la scorsa settimana. Un motivo di enorme soddisfazione per Iryna: «Essere la madrina del Natale a Saronno per me è un grande onore, un motivo per essere veramente orgogliosa di ciò che ho fatto finora. Sono davvero emozionata e contenta di essere stata scelta come ospite d’eccellenza».

Ora non resta che attendere l’appuntamento di domenica 8 dicembre, alle ore 17 in piazza Libertà, per ammirare la bellezza del Natale saronnese e della sua miss d’eccezione.