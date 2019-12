Saronno, Miss Iryna scalda il Natale 2019

Una miss per scaldare e ingentilire il Natale, un maxi pacco con Babbo Natale e la sua slitta e tante, tante luci: dicembre è cominciato e Saronno si prepara ufficialmente all’arrivo delle festività natalizie.

Nella mattinata di lunedì 2 dicembre, l’assessore al Commercio Paolo Strano e il presidente del Distretto Urbano del Commercio di Saronno Luca Galanti hanno presentato, nelle sale del Municipio, le iniziative dell’amministrazione comunale per il Natale 2019. Tra novità e conferme, i cittadini saronnesi potranno immergersi in un’atmosfera natalizia che invaderà la città, già decorata dalle luminarie «messe con largo anticipo, ancora prima della festa del Trasporto, per creare con anticipo l’atmosfera natalizia», come spiegato da Luca Galanti. Le novità principali riguardano innanzitutto l’accensione del grande albero di Natale in piazza Libertà, nel cuore di Saronno, che avverrà domenica 8 dicembre, attorno alle 17.30.

Sarà presente il corteo del gruppo storico “Sant’Antoni da Saronn” il quale, dopo l’allestimento del presepe contadino nel borgo della Chiesa di Sant’Antonio al Lazzaretto alle ore 15, si sposterà nel centro città per la cerimonia accompagnato dalla musica degli “Zampognari”; ma la novità più inaspettata è la presenza della Miss Italia saronnese Iryna Nicoli, vincitrice delle selezioni a Saronno e tra le 40 finaliste del concorso nazionale, che accenderà l’albero e il Natale saronnese. Una miss che renderà ancora più trepido il clima natalizio, che quest’anno sarà caratterizzato da una vera e propria immersione tra le le luci e i chiarori del Natale: in concomitanza con l’accensione dell’albero infatti, prenderanno vita le illuminazioni che decoreranno sia la facciata della Chiesa, con un’immagine sacra, sia la pavimentazione della piazza, con proiezioni dinamiche e in movimento.

Novità anche in piazza Volontari del Sangue dove, dal 7 al 30 dicembre, ad attendere i cittadini saronnesi ci sarà Babbo Natale con la sua slitta, nascosto all’interno di un grande pacco regalo di 3 metri per 4: grandi e piccoli potranno entrare nella maxi scatola illuminata e scattare le proprie foto ricordo insieme a Babbo Natale. Tra le conferme, il tradizionale trenino che “transiterà” per le vie del centro nei giorni 21, 22 e 23 dicembre con diverse fermate previste, e il presepe vivente avisino del 21 dicembre. Fruttuoso l’impegno congiunto di Duc e amministrazione comunale in vista del Natale, come testimonia la soddisfazione espressa dall’assessore al Commercio Paolo Strano: «Siamo estremamente soddisfatti di quanto costruito grazie alla collaborazione con Duc e i commercianti». Ringraziamenti e tanta soddisfazione anche per Luca Galanti, che ha annunciato anche un maggior impegno sul fronte promozionale e l’aumento degli spazi pubblicitari: «Avremo un camion a vela, che circolerà per i comuni del comprensorio saronnese e sosterà davanti al centro commerciale di Arese, per combattere la concorrenza».