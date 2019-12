Italiani, sovranisti anche nel porno

Rocco Siffredi tra gli uomini, Valentina Nappi tra le donne. E poi ‘italiano’, ‘amatoriale italiano’, ‘dialoghi italiano’. In attesa di capire se lo saranno anche una volta chiamati alle urne, gli italiani si confermano sovranisti anche in camera da letto. Meglio, davanti al computer. Insomma, quando guardano porno.

La fonte dei dati é PornHub, uno dei principali siti a luci rosse del mondo, che come ogni anno rilascia i dati relativi agli attori e alle attrici, oltre che alle parole più ricercate sul proprio portale. E il risultato é questo:

Come si può notare, la parola più ricercata è milf. Un acronimo, per chi non lo sapesse, che si riferisce a madri particolarmente procaci. Evitando facili battute sull’amore degli italiani per la mamma, dal secondo al quinto posto nelle chiavi di ricerca ci sono parole che richiamano l’Italia. Si cercano, insomma, video nei quali i protagonisti parlano la lingua di Dante. Sarà che forse gli italiani si eccitano di più se del porno riescono ad apprezzare anche i dialoghi.

Ulteriore conferma dell’autarchia pornografica, la differenza percentuale tra quanto vengono ricercate determinate parole in Italia rispetto al resto del mondo. La parola Italian, sempre qui si torna, appare il 799% in più nelle ricerche effettuate da ip italiani. Tralasciando le pratiche più ricercate, la traduzione di PornHub é sufficientemente esplicita, l’ultimo esempio del sovranismo nel porno passa dai nomi degli attori più ricercati. Il primo é Siffredi, il re indiscusso dell’hard italiano, seguito da Valentina Nappi, pornostar filosofa ed antisovranista. Perché anche nel porno c’è l’opposizione.