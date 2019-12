“La bontà è contagiosa”: il Te deum di monsignor Panighetti invita alla speranza

Un messaggio che non trascura nessuna delle difficoltà e delle questioni serie non risolte nel Paese in questo 2019 che si chiude, ma che insieme invita alla speranza, ricordando a tutti che “la bontà è contagiosa“.

Quest’anno il “Te Deum” del Prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti ha messo al centro le tensioni che attraversano la nostra società, dalla politica urlata e incapace di dare risposte al clima di odio che si respira non solo sui social, dal razzismo alle manifestazioni di ostilità contro ong e mondo del volontariato.

Una situazione che «non può essere accettata passivamente dalla Società e in particolare dalla Comunità Cristiana».

Per uscirne, l’unica strada è “l’altro”: «Deve essere incoraggiata una cultura della solidarietà, dove l’essere della persona sia più importante dell’avere e dove i doveri vengano prima dei diritti. Il Natale di Cristo a Betlemme esprime in modo altissimo la passione di Dio per la storia e per gli uomini, nonché per la qualità della loro convivenza. La comunità umana vive della responsabilità di ciascuno perché essa sia luogo di pace e di riconoscimento reciproco».

