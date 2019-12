La comunità di Morazzone piange Franca Dozio

Si è spenta la dottoressa Franca Dozio, ex medico di base di Morazzone. Aveva 68 anni.

È stata una figura importante per l’intera comunità. Ha collaborato con l’Avis del paese del quale era anche il medico di riferimento e si è sempre data da fare nelle attività della parrocchia ed in particolare nell’allestimento del presepe.

«Con la sua scomparsa MOrazzone perde un punto di riferimento importante per tante delle sue realtà associative – commenta il sindaco Maurizio Mazzucchelli – La dottoressa Dozio metteva grande impegno in tutto quel che faceva, dai pazienti che aveva in cura sino alle attività associative di Morazzone. La sua scomparsa è per tutti un grande dolore».