La prima della Scala a Viggiù: la diretta al Salone Soms

Quest’anno chi non può andare alla Scala per la “prima” farà bene a dirigersi… verso la Valceresio.

Grazie all’iniziativa della “prima diffusa”, quest’anno sarà infatti possibile assistere allo spettacolo in diversi luoghi di Milano, ma non solo. Un’opportunità che è stata colta anche in Valceresio da Soms Art e dal Comune di Viggiù.

Sabato 7 dicembre, alle 17.30, nel Salone Soms in piazza Artisti Viggiutesi sarà trasmessa in diretta la prima della “Tosca” di Giacomo Puccini, diretta dal M° Riccardo Chailly.

Per informazioni e prenotazioni chiamare la segreteria Soms al numero 0332 488824 o scrivere a arteculturateatro@somsviggiu1862.it