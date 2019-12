Le fiaccole dei diritti umani nel centro illuminato a festa

Una trentina di persone ha dato vita nella serata di martedì 10 dicembre ad una fiaccolata in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.

I rappresentanti del Coordinamento Migrante di Varese hanno attraversato le vie del centro di Varese con fiaccole e cartelli con gli articoli fondamenti della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite.

Un gong e un “barcone” ricostruito in legno hanno accompagnato il corteo, che si è mosso alle 17.30 dalla piazza del Tribunale e ha attraversato tutta la zona pedonale fino a piazza Montegrappa per richiamare l’attenzione sulla centralità di alcuni diritti che in tante zone del mondo, ma anche nel nostro Paese, ancora non vengono riconosciuti, soprattutto alle persone più povere.

La fiaccolata si è conclusa attorno alle 18, in tempo per dar modo ai partecipanti di prendere parte al convegno “Il mondo che vorrei” organizzato dal Coordinamento Migrante Varese al Salone Acli di via Speri della Chiesa.