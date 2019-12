I Leoni sono pronti a tuffarsi: sabato il “Cimento delle Rose”

Sabato 14 dicembre alle ore 11.00 si terrà il consueto tuffo natalizio degli Hic Sunt Leones, il “Cimento delle Rose”. Il ritrovo sarà a Travedona Monate, all’Oltrelago di via Binda.

Come da decennale tradizione, i Leoni si tufferanno nelle acque invernali del lago di Monate, preludio del brindisi natalizio.

L’iniziativa è nata 10 anni fa, come momento originale di ritrovo per lo scambio di auguri natalizi; è un saluto al lago e un arrivederci alla nuova stagione 2020 che ci aspetterà. Ricordiamo l’appuntamento classico per la Traversata dei Leoni già fissata per domenica 26 luglio. Appuntamento imperdibile, perché sarà la X edizione, che, promettono gli organizzatori, «sarà indimenticabile».

I Leoni aspettano tutti sabato per condividere un momento goliardico e scambiarsi gli auguri, brindando tutti insieme.