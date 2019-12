L’ospedale presenta strategie e progetti per il futuro

Come sarà l’ospedale nel prossimo futuro? Le sfide della sanità e i cambiamenti dettati dalla riforma approvata nell’agosto 2015 porteranno modifiche all’offerta sanitaria esistente.

Il direttore generale dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli aveva convocato, nel luglio scorso, una prima riunione aperta a tutti i dipendenti ed enti interessati per presentare le linee guida di un’azione comune. Dopo mesi di incontri e attività aperti ai dipendenti e a oltre 50 Enti del Terzo settore, domani, martedì 17 dicembre, restituirà quando definito nel corso di una nuova convention aperta a tutti che si terrà nel pomeriggio al Centro congressi di Ville Ponti.

Il risultato che verrà spiegato è il “piano per affrontare le sfide future”, una sorta di premessa al percorso che porterà alla redazione del POAS dopo aver ricevuto le indicazioni regionali attese per fine anno.

L’evento prevede anche un momento di spettacolo, di history telling in cui verrà narrata la vicenda dell’esploratore polare Ernst Shackleton: si vuole in questo modo esprimere lo spirito che deve animare la nostra Azienda nell’affrontare le sfide che si presenteranno ed alimentare, al contempo, senso di orgoglio e spirito di appartenenza all’Azienda.

Non mancheranno interventi di diversi stakeholder dell’ASST, moderati durante la tavola rotonda dal direttore del giornale Marco Giovannelli, per commentare quanto verrà presentato (con particolare riferimento ai temi del welfare aziendale), sia per avanzare proposte e rafforzare il massaggio complessivo.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali dell’Università, del Comune e della Regione, sarà il professor Renato Balduzzi ex Ministro della Salute e professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Cattolica di Milano.