Mercati straordinari, ecco le date

“Mercato“, a Luino, vuol dire bancarelle di mercoledì. Ma nel mese di dicembre bisogna fare i conti con le date festive: il mercoledì cade infatti il 25 – Natale – e a Capodanno. Ma per due date che saltano, ne arrivano tre nuove, che riguarderanno solo l’area mercatale della Piazza Ex Varesine (Ex Svit)

LE DATE – Con un’ordinanza pubblicata all’albo pretorio nella giornata di oggi, 4 dicembre, “vista la richiesta inoltrata dalle associazioni di categoria“, l’area amministrativa del Comune di Luino dispone lo svolgimento dei seguenti mercati straordinari nelle giornate di domenica 15 dicembre 2019 e domenica 22 e di martedì 24 dicembre per un mercato anticipato.

PARCHEGGI – Queste nuove date rappresentano la novità per dicembre che si somma alla richiesta di Ascom Luino fatta pervenire al Comune e ottenuta dall’amministrazione per rendere gratuiti tutti i parcheggi per l’intera giornata di ogni sabato di dicembre.

DIVIETI – È dunque istituito temporaneamente in Piazza Ex Varesine l’istituzione temporanea del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata i giorni 15, 22 e 24 dicembre 2019:

– dalle ore 06.00 alle ore 18,00 per consentire lo svolgimento del mercato straordinario per tutte le categorie di veicoli, esclusi quelli utilizzati dagli operatori del mercato;

– dalle ore 18,00 alle ore 19,00 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati dagli operatori ecologici per la pulizia dell’area.

LE BANCARELLE – Il mercato, come accennato, è dunque ridotto, e non ha l’estensione del tradizionale mercato del mercoledì. Dunque le bancarelle saranno circa 30-35 la Vigilia (il « mercato anticipato ») e una ventina saranno invece i banchi nei due mercati straordinari, domenica 15 e domenica 22.