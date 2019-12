Migliaia di fiaccole hanno illuminato la via Sacra

Migliaia di fiaccole hanno illuminato anche quest’anno la via Sacra.

Un’atmosfera unica per un evento che si ripete da quattro anno in prossimità della fine dell’anno: hanno partecipato un migliaio di persone che hanno percorso la Via Sacra fino al Mosè, dove c’è stata la tradizionale benedizione di don Giorgio Spada e di don Sergio Ghisoni.

Presente all’evento il vicesindaco di Varese, Daniele Zanzi, che al Sacro Monte gioca “in casa”. Al termine dell’evento, gli Alpini di Varese hanno offerto panettone, the e vin brulè.