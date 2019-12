Natale, controlli sul Lago anche con la motovedetta

Sulle strade, in appostamento nei boschi, e addirittura dal lago, con la motovedetta CC271 in dotazione all’Arma: la Compagnia di Luino è stata impegnata lo scorso fine settimana per l’intensificazione del controllo del territorio in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, controllo che ha dato i suoi frutti.

È stato arrestato un residente di Casalzuigno per l’esecuzione di una vecchia condanna per reati finanziari. Ma il risultato operativo più importante si segna sulla strada: 55 mezzi fermati, identificate 81 persone e tre contravvenzioni elevate.

Due le persone segnalate alla prefettura quali assuntori di droga: sono un ventisettenne di origini marocchine residente a Leggiuno controllato all’interno della stazione di Sangiano dai carabinieri di Laveno Mombello perché trovato con un grammo di hascisc, mentre i carabinieri di Cuvio hanno pizzicato un diciannovenne a Bedero Valcuivia anch’esso con un grammo di marijuana.