Pelle, esordio in NBA con quattro stoppate

Nel variegato e vastissimo mondo della NBA è finalmente arrivato il momento di Norvel Pelle. Il pivot antiguano, ben noto ai tifosi di Varese che hanno fatto il tifo per lui per una stagione e mezzo, ha fatto il suo esordio nel campionato più importante del mondo vestendo – con profitto – la maglia numero 14 dei Philadelphia 76ers.

Nel match disputato sullo storico parquet del Madison Square Garden (campo di casa dei New York Knicks), Pelle è restato in campo per 12′ sfoderando subito la sua migliore specialità, la stoppata. Ben 4 quelle assestate dall’ex giocatore della Openjobmetis, a un ritmo davvero alto (una ogni 3′ di gioco…); inoltre Norvel ha segnato 3 punti, catturato 2 rimbalzi e distribuito un assist. Philadelphia ha anche vinto la gara, disputata nella notte italiana tra venerdì e sabato, con il punteggio di 95-101.

«Norvel è entrato e ha messo a disposizione le sue doti di saltatore» ha detto l’allenatore dei Sixers, Brett Brown. «La sua presenza sotto canestro è stata eccellente: l’avevo già notata con la squadra della G-League (i Delawere Blue Coats, squadra “collegata” a Philadelphia ndr) ed è stata ottima anche stasera». Brown poi non ha schierato Pelle nella successiva partita contro Indiana ma a questo punto la presenza del lungo di Antigua in NBA sembra destinata a prolungarsi, magari con qualche altra apparizione una tantum.