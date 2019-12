Più tempo per pagare le bollette di Alfa

Si segnala che, a seguito dei disguidi verificatisi nella consegna delle bollette del servizio idrico, la società ALFA Srl, in collaborazione con i Comuni interessati, ha posticipato la scadenza di pagamento delle fatture alla data del 7 gennaio 2020, anziché il 19 dicembre 2019, come riportato in bolletta.

I Comuni interessati da tale variazione sono: Arsago Seprio, Cairate, Castelseprio, Fagnano Olona, Golasecca, Gorla Maggiore, Lonate Ceppino, Marnate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Samarate, Vizzola Ticino.

Per informazioni di carattere commerciale contattare il numero 800 103 500 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19). Per richieste di Pronto Intervento: 800 434 431 (attivo 24/24h-365gg/anno)