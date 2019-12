Porte aperte (della cucina) nella caserma dei vigili del fuoco

Durante la giornata di “caserma aperta” in occasione di santa Barbara, siamo entrati nelle cucine della caserma dei vigili del fuoco di via Legnani.

Galleria fotografica Masterchef nella Caserma dei Pompieri 4 di 10

Forno a legna, amicizia e simpatia rendono meno dure le giornate dei nostri vigili del fuoco: «E’ una cucina che sta aperta tutti i giorni per una trentina di persone – spiega Luigi Fuca, responsabile della mensa – E poi, in occasioni speciali, ne serve molti di più». La cucina è attrezzata professionalmente, e ha anche un tocco in più: il forno a legna in fondo alla sala.

Le competenze dei vigili del fuoco di Varese, in questo caso, vanno anche molto oltre: «A noi spettano, nella maggior parte dei casi, le cucine da campo nei dei campi base: siamo in una decina di gruppi in tutta Italia abilitati a farlo – spiega il caposquadra esperto Fortunato Denti – In casi importanti, come alluvioni e terremoti, serviamo anche 700 persone in una volta»