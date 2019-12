Santa Barbara, studenti e cittadini in visita dai vigili del fuoco

Era tanto tempo che non accadeva: questa mattina vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese hanno festeggiato la patrona dei vigili del fuoco, Santa Barbara, con una giornata di “caserma aperta”.

Nella sede di via Legnani, i vigili del fuoco hanno accolto cittadini e studenti, mostrando alcune simulazioni di intervento, alla presenza in particolari delle classi prima e quarta del liceo scientifico Galileo Ferraris. In particolare, gli uomini impegnati hanno simulato l’incendio di una abitazione, un recupero persona con tecniche S.A.F. e un incidente stradale, anche con la collaborazione dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e della Croce Rossa.

In cortile c’erano tutti i loro “mitici” automezzi esposti insieme a diversi nuclei specialistici, come il T.A.S. Topografia Applicata al Soccorso, gli N.R. Nucleo Radiologico, S.A.F. Speleo Alpino Fluviale.

Particolarmente commovente la visione dei video che raccontano la vita quotidiana dei vigili del fuoco, che ci è conclusa con un’intervista rilasciata dalla “recluta” Marco Triches, uno dei tre vigili del fuoco morti nell’incendio doloso di Alessandria, all’epoca del suo addestramento a Roma. Un’intervista che ha commosso innanzitutto i suoi colleghi varesini riguardando il video: «Avrebbe potuto essere tranquillamente uno di noi – hanno commentato i Vigili del Fuoco che stavano presentando ai ragazzi il loro lavoro – Ma noi siamo così: fratelli in caserma, pronti a salvare la gente quando usciamo. Sapere che è morto per un incendio doloso fa male, ma fa parte del nostro lavoro»

La messa ha concluso questa mattinata aperta della caserma di via Legnani: a celebrarla è stato don Giorgio Spada nei locali dell’autorimessa: al termine della funzione religiosa è stato premiato il vigile Matteo di Tommaso per l’epica impresa svolta il giorno domenica 1 dicembre effettuata in memoria dei colleghi prematuramente scomparsi ad Alessandria.