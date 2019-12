Prodotti falsi e lavoro nero, chiuso un salone da parrucchiere

I carabinieri di Busto Arsizio e quelli del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Varese hanno svolto un servizio ispettivo ad una attività commerciale di “parrucchiere” a Busto, zona Museo del Tessile, e hanno sospeso l’attività commerciale per diverse violazioni.

In particolare, l’esercizio aveva “personale sprovvisto di regolare contratto di lavoro”, non aveva l’autorizzazione per l’installazione di telecamere, non aveva il documento valutazione rischi, non aveva fatto formazione e informazione sui rischi e non aveva sottoposto a visita medica dei dipendenti.

Due lavoratori sono risultati irregolari e uno del tutto “in nero”.

La titolare è stata poi denunciata anche per ricettazione e per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi; all’interno del negozio, infatti, venivano rinvenuti prodotti di bellezza e profumi svariati marchi, anche noti, evidentemente contraffatti.

Tutto il materiale è stato sequestrato per verificare la presenza di allergeni o principi nocivi.