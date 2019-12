Rimane chiuso nel passaggio a livello, auto travolta dal treno merci

Un 52enne cittadino italiano domiciliato nel Locarnese è rimasto chiuso con la sua auto in un passaggio a livello a Lugano, in via Basilea.

È successo alle 9 di questa mattina.

In quel momento, da sud, arrivava un treno merci che ha inevitabilmente travolto la vettura. Il conducente era già sceso dall’auto prima dell’impatto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano, della Polizia dei trasporti, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri di Lugano e delle FFS.

Per fortuna non ci sono stati feriti mentre ovviamente ingenti sono stati i danni all’auto, che è stata urtata ed è rimasta ferma parallela ai binari e a fianco dei vagoni carichi di container. Il passaggio a livello rimarrà chiuso almeno fino alle 14. Già in atto le deviazioni del caso. Sul posto anche il treno soccorso della Sbb/Ffs.