Sciame sismico nel Mugello, chiudono le scuole

Decine di scosse di terremoto hanno colpito l’area del Mugello in Toscana. Dalla sera di domenica e fino all’alba di lunedì 9 dicembre almeno una settantina di episodi sono stati registrati dai sismografi.

La più forte di magnitudo 4.5 registrata dall’Ingv alle 4.37, avvertita fino a Firenze e Pistoia.

L’epicentro è la zona dei comuni di Barberino, Scarperia e San Piero. In via precauzionale è stata decisa la chiusura delle scuole in tutto il Mugello: niente lezioni a Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Vaglia, Vicchio, Scarperia San Piero.

La circolazione dei treni ad alta velocità è ripresa alle 8.25, altre verifiche sono in corso su quella regionale. Non sono stati registrati incidenti che hanno coinvolto persone e la stima dei danni non è grave.

