Una serata per le associazioni sportive di Cardano

«È nostra intenzione riprendere durante il nostro mandato la valorizzazione delle pratiche sportive a Cardano. Per questo, venerdì (13 dicembre), organizzeremo una serata dedicata alle nostre Associazioni ed ai loro ragazzi». L’assessore allo Sport Angelo Marana presenta così la “Serata dello Sportivo”, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale.

«Inizieremo alle 20.45 con la Santa Messa presso la chiesa della Parrocchia Natività di Maria Vergine e seguirà, presso la Sala Pertini (Ex Cubo – in via Verdi 2), la premiazione degli atleti che hanno dato lustro alla nostra città durante quest’anno. Non mancherà quindi un piccolo rinfresco con lo scambio degli auguri, organizzato dalla PGS Cuoricino e dall’OMC 2000».

L’evento rientra tra le diverse iniziative organizzate dal Comune di Cardano al Campo per questa stagione natalizia che proseguiranno sabato 14 con il Concerto di Gala a cura della Filarmonica. Domenica 15 sarà allestito il mercatino natalizio dalle 10 alle 18.30 in Piazza Mazzini e Sant’Anastasio, con la presentazione alle ore 11 presso la sala Ipazia del “Tacuen de Cardan” promosso dalla Proloco. Giovedì 19, infine, si terrà un altro momento musicale a cura del coro Neovibes, insieme ai bambini delle scuole primarie cardanesi.