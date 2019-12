Serie C, Giana Erminio – Pro Patria

Ultima del girone di andata per la Pro Patria, che scende in campo al “Città di Gorgonzola” ospite della Giana Erminio in cerca di una vittoria che manca da nove incontri. Potrete come sempre prendere parte alla nostra diretta commentando in tempo reale o tramite gli hashtag #DirettaVn e #GianaErminioProPatria sui social.

