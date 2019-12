Sparisce da casa, lo salvano i carabinieri

Aveva già lasciato dei biglietti all’interno dell’auto con frasi che non lasciavano presagire nulla di buono.

Ma i carabinieri l’hanno trovato incosciente all’interno della sua auto e hanno scongiurato il peggio.

Merito del lavoro dei militari del Radiomobile di Luino e dei colleghi della stazione di Marchirolo che hanno tempestivamente raccolto l’sos di una moglie preoccupata per la scomparsa del marito,un uomo di 60 anni si era allontanato da casa in un modo che aveva fatto nascere dei dubbi.

La donna ha riferito che le modalità con cui si erano salutati le aveva fatto nascere dei sospetti e, temendo che potesse mettere in atto qualche pazzia, aveva subito chiamato il 112. I militari si sono messi a cercare la sua macchina, trovandola in una zona di periferia in un centro della Valmarchirolo, con il motore spento e l’uomo a bordo in stato di incoscienza.

Si era chiuso in macchina e i carabinieri si sono adoperati con la forza per aprire le portiere e cercare di rianimarlo, evitando che si facesse male con una lama.

Alla fine sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso per le cure del caso: non è in pericolo di vita.