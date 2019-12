Un parco dedicato ai cani: inaugurato “Parco Biscotti”

Uno spazio dedicato ai cani e ai loro padroni. Sindaco, assessori e membri dell’associazione “Banda Biscotti” hanno partecipato all’inaugurazione del parco di piazzale Mafalda di Savoia a Masnago.

Un progetto nato qualche mese fa e realizzato grazie alla tenacia e alla volontà dell’associazione, supportata dal Comune di Varese nella realizzazione.

Presenti al taglio del nastro il primo cittadino Davide Galimberti, gli assessori Dino De Simone e Andrea Civati, insieme all’onorevole di Italia Viva Maria Chiara Gadda che per l’occasione ha proposto di applicare la legge antispreco anche sugli alimenti per animali domestici. Il parco, seppur non ancora del tutto completato poichè mancano gli alberi, la pavimentazione, l’illuminazione e la fontanella, è a pieno regime ed accoglie quotidianamente decine e decine di persone provenienti da tutta Varese e non solo, che si ritrovano per trascorrere del tempo in compagnia e far giocare i propri cani.