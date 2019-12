A Varese la centrale 112 per le “ecall” di emergenza: nel 2019 sono state 6600

Seimilaseicento richieste di intervento dal dispositivo di assistenza rapida in caso di incidente delle auto.

È il dato particolare del bilancio 2019 per il 112Nue di Varese, l’unica centrale operativa designata in Italia per raccogliere le “ecall”, le chiamate di soccorso automatiche che partono dal dispositivo diventato obbligatorio nel 2018 sulle auto di nuova immatricolazione.

Una voce in crescita a causa dell’aumento del numero di vetture in circolazione dotate dell’Ecall. La scatola invia il segnale con tutti i dati compreso il numero di telefono del proprietario della vettura che viene così richiamato per approfondire il caso.

Lo scorso anno, alla centrale 112 di Varese sono arrivate 1.550.000 telefonate anche se sono state 1.350.000 quelle che effettivamente sono state raccolte. Le altre sono state interrotte prima della risposta.

Sono, però, 740.000 quelle che sono state passate effettivamente alle centrali di secondo livello dove rispondono le forze dell’ordine e i sanitari.

In particolare, ai carabinieri sono state inoltrate 300.000 richieste di aiuto, 320.000 alle ambulanze del 118, alla Polizia 73.000 e ai vigili del fuoco 75.000.