“Addio Pietruzzu, grandissimo di un calcio che non c’è più”

La morte di Pietro Anastasi (nella foto con Peo Maroso) ha colpito moltissimi appassionati di sport, che con i gol di Pietruzzu sono cresciuti, si sono appassionati alla maglia del Varese e poi della Juventus.

Ricordi di un calcio che fu, come sottolineano in molti.

Riportiamo alcuni dei commenti postati sui social in ricordo del numero 9 catanese, che a Varese trovò il trampolino per diventare un grandissimo del calcio italiano:

Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia

Per i giovani, per la generazione dei social, probabilmente Pietro Anastasi non è un campione molto conosciuto. Per chi ha vissuto il calcio della fine degli anni Sessanta e degli anni Settanta è stato un ottimo attaccante. Per me, varesino, è stato un “grande”!

Con la maglia biancorossa della mia città, lui giovane siciliano catanese, ha iniziato una brillante carriera. Lo ricordo a Masnago nel Varese di Picchi, Maroso, Sogliano e Da Pozzo. E poi nella Juve, nell’Inter e in Nazionale. Grazie per i tanti gol che ci hai regalato e per la tua semplicità unica, riposa in pace Pietruzzu!

Davide Galimberti, sindaco di Varese

Ci ha lasciato Pietro Anastasi, protagonista assoluto del calcio italiano e varesino! A fine anni ‘60 ha incantato la nostra città con la sua maglia numero 9 segnando moltissimi gol a Masnago: buon viaggio…

Fabio Lunghi, presidente Camera di Commercio di Varese

Addio campione. Ricordi di un calcio che fu e di un VARESE che lottava con le grandi e riempiva il Franco Ossola!

Daniele Zanzi, vicesindaco di Varese

Grazie Pietruzzu! Indimenticabile numero 9 del grande Varese. Ci mancherai

Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo

Ricordi di un calcio che fu e di un VARESE che lottava con le grandi e riempiva Il Franco Ossola! Nel 1968 la Nazionale Italiana vinse il campionato europeo (ad oggi l’unico in bacheca) grazie ad un gol del centravanti del Varese!

Marco Praderio, direttore generale Aler

… Avevo un mese e mezzo di vita quando, a neanche un chilometro da casa mia, allo Stadio di Masnago, il Varese batteva la Juventus 5 – 0! Se ne è andato un mito, uno che, prima di diventare un Grande della Juve, dell’Inter e della Nazionale… è stato un GRANDISSIMO del GRANDISSIMO VARESE! R.I.P. Pietro Anastasi